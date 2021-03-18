Zaharova: İngiltere’nin imparatorluk hırsları hiçbir yere kaybolmuş değil

Vesti Fm radyosunda konuşan Zaharova, Londra’nın nükleer potansiyelini artırma planlarıyla ilgili olarak “İngiltere için her şey üzücü vaziyette. İmparatorluk hırsları sorunu hiçbir yere kaybolmuş değil. Bu hırslar hala var, ancak bunların altında bir temel yok. Üstelik temel de çürümüş durumda” ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli bir dış politika revizyonunun parçası olarak 2010'daki nükleer savaş başlıklarının sayısının 180'e indirilmesi kararından dönüş yapan İngiliz hükümeti, yaptığı değerlendirmenin ardından nükleer silah sayısını 260'a çıkarmaya karar vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, İngiltere hükümetinin ülkenin nükleer potansiyelini artırma kararının küresel istikrara zarar vereceğini belirtmişti.