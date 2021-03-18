Kremlin'den Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine açıklama

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böylesi bir durumun ikili ilişkilerin tarihinde görülmediğini, konuyla ilgili açık bir tepki gösterileceğini kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

Biden’ın ABC televizyonuna verdiği röportaj sırasında Putin için kullandığı ifadeleri ‘çok kötü’ olarak nitelendirildi. Biden’ın sözlerinin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık Peskov, “Nasıl olacağı kesinlikle açık” dedi.

Sözlerine daha fazla açıklık getirmesi istenirken bu talebi reddeden Peskov, “Yapılacak bir şey yok. Böyle bir şey tarihte görülmedi” dedi.

Peskov’un açıklamasına göre, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, görüşmeler ve Washington ile ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için Moskova’ya davet edildi.