Rusya lideri Putin'den ABD Başkanı Biden'a: Sağlıklar dilerim

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın dün kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Biden'a sağlık dileyen Putin, bu dileğinde ciddi olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım hakkındaki bir toplantıda kendisine sorulması üstüne, “Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim” dedi.

Rusya lideri, "İroni ya da şaka yapmıyorum" diye ekledi.

«Кто как обзывается, тот так и называется». Путин ответил Байдену фразой из своего дворового детства pic.twitter.com/RiRZrdWoj4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2021

'Çocuklukta 'Kötü söz sahibine aittir' derdik birbirimize'

Rusya Devlet Başkanı ayrıca herkesin bir başkasını değerlendirirken ona kendinde olan özellikleri yüklediğini söyledi: “Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde, hatta başka ülkeleri veyahut halkları değerlendirdiğimizde, aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz, her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa, esasında olduğumuz şeyi yükleriz.”

Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklukta ‘Kötü söz sahibine aittir’ derdik birbirimize. Çocukça bir laf olabilir, ancak derin, psikolojik bir manası var. Karşı taraftakinde her zaman kendi özeliklerimizi görürüz. Eylemlerini de bunun üstünden değerlendiririz.”

'ABD gibi değiliz'

Rusya Devlet Başkanı son olarak, “ABD, onlar gibi olduğumuzu düşünse dahi, gerçekte böyle değil. Bizim onlardan farklı bir genetik kodumuz var” dedi.

Putin’in bu açıklamaları, Biden’ın ABC televizyonuna verdiği bir röportajın yayınlanmasını izledi. Söz konusu röportajda, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında Biden, “Evet, düşünüyorum” cevabını vermişti.

Putin, Rusya ile yeniden birleşmenin yedinci yıldönümünde Kırımlıları kutladı

Bununla birlikte Kırım ve Sivastopol toplumunun temsilcileriyle video konferans formatında görüşme yapan Putin, Kırımlıları yarımadanın Rusya ile yeniden birleşmesinin yedinci yıldönümü dolayısıyla kutladı.

Putin, “Hepinizi selamlamaktan ve elbette Kırım ve Sivastopol'un Rusya ile yeniden birleşmesinin yedinci yıldönümünü kutlamaktan çok mutluyum. Bu hepimiz ve tüm ülkemiz için, büyük, muazzam Rusya için bir bayramdır” ifadesini kullandı. Putin ayrıca Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin abartısız olarak tarihi bir olay olduğunu ifade etti.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.