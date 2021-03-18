Lavrov: Afganistan'daki tüm tarafların çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşma imzalanmasını öneriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Afganistan'daki tüm tarafların çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşma imzalama çağrısı yaptığını söyledi. Lavrov, Afganistan'daki barış sürecini teşvik etmek için farklı müzakere formatlarındaki çabaları birleştirmeyi de önerdi.

Rusya, ABD ve Çin'den oluşan ve kısa süre önce Pakistan'ın da dahil edildiği Afganistan üçlüsü, Kabil ve Taliban temsilcilerinin de katılımıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da Afganistan krizine çözüm için bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Lavrov, "Ulusal uzlaşmaya ilgi duyan Afganistanlı taraflar, yalnızca müzakereler ve uzlaşma yoluyla barışı sağlayabilir. Ülkedeki önde gelen tüm etnik ve siyasi güçlerinin çıkarlarını gözeten ve ilerideki gelişim vektörünü belirleyecek olan bir anlaşma imzalanması önem taşıyor" dedi.

Önemli role sahip dış aktörlerin Afganların kendi başlarına mutabakat sağlamaları için aranan koşulları sağlaması gerektiğini belirten Lavrov, bugünkü toplantının katılımcılarının bu yönde önemli bir ilerleme kaydedeceğini umduğunu söyledi.

'Afganistan, Rusya'nın desteğine güvenebilir'

© Sputnik / Vitaliy Belousov Afganistan Dışişleri: Taliban'la barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması siyasi çözüm yönünde atılmış bir adım olacak 'ın ülkede silahlı çatışmaların sonlandırılmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda Rusya'nın desteğine güvenebileceğini kaydeden Lavrov, müzakere masasında esnek davranma, taviz vermeye hazır olma ve aleni şekilde kabul edilemez olan koşullar sunmama çağrısı yaptı.

Lavrov, genişletilmiş üçlü toplantıdaki çabaların Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerindeki çabalarla birleştirilmesinden yana olduklarını söyleyerek bunun ABD'nin yanı sıra bölgedeki tüm kilit ülkeleri bir araya getiren ve çok ihtiyaç duyulan bir mekanizma olduğunun altını çizdi.

'ABD ve Taliban, yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmalı'

Bu arada Lavrov, ABD ve Taliban'ı 29 Şubat 2020'de Doha'da yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmaya davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Doha'da sürdürülen Afganistan'da siyasi süreç başlatmaya yönelik çabaların henüz sonuç vermemesinden üzüntü duyduklarını kaydederek bugünkü toplantının Doha görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi için katkı sunmasını umduklarını ekledi.

Rusya hükümeti, daha önce Moskova'da Afganistan yönetimi ve Taliban'ın da masada yer aldığı, bölge ülkelerinin ve ABD'nin katılımıyla bir toplantı organize etmişti. Rusya 'Moskova formatı' adı verilen müzakerelerin yeniden başlamasında ısrar ediyor.

ABD'nin 29 Şubat 2020'de Doha'da Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre, ABD Afganistan'daki askerlerinin sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e indirecekti, Mayıs 2021 itibarıyla da Afganistan'dan tamamen çekilecekti. Ocak ayı sonunda Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban'ın ABD ile anlaşması kapsamında terörle bağını kesme ve Afgan halkına karşı saldırılarını durdurma konusundaki vaatlerini yerine getirmediğini belirterek bu durumda mayıs ayında ABD askerlerinin tamamen Afganistan'dan çekilmeyebileceğini söylemişti.