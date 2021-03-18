Rusya Dışişleri: Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine ilişkin ABD'den açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova, Rossiya-1 televizyonunun canlı yayınında, Biden’ın sözlerinin sorulması üstüne, “Neden sürekli olarak onların kullandığı tuhaf ve anlaşılmaz dili anlaşılır hale biz sokmak zorunda kalıyoruz? Karşı taraftan açıklama bekliyoruz” dedi.

‘Rusya söylemlerinden bir şeyler elde etmeyi uma uma kendilerini siyasi çıkmaza soktular’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerine şöyle devam etti: “Rusya hakkındaki söylemlerinden bir şeyler elde etmeyi uma uma kendilerini kendi içlerinde siyasi bir çıkmaza soktular. Belli ki yeni konulara yeni bir gündeme ihtiyaçları var. Rusya karşıtı bu histeri ile hiçbir yere varamayacaklar, gidebilecekleri son noktaya çoktan geldiler zira.”

Zaharova’nun bu açıklamaları, Biden’in ABC televizyonuna verdiği bir ropörtajın yayınlanmasının ardından geldi. Söz konusu röportajda Rusya Devlet Başkanı’nın ‘bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında Biden 'Evet, düşünüyorum' cevabını vermişti.

Biden söz konusu soruyu cevapladığı sırada, ‘Rusya’nın ABD’de geçen sene düzenlenen seçimlerine müdahale ettiği, bunun da Rusya Devlet Başkanı’nın onayı ile yapıldığı’ iddiasını içeren istihbarat raporunu yorumluyordu.

ABD’de son iki dönemde düzenlenen seçimlere müdahale etmekle suçlanan Rusya, söz konusu iddiaları defalarca reddetti ve suçlamayı yöneltenlerin buna dair bir kanıt sunamadıkları gerçeğine dikkat çekti.