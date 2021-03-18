Zaharova: Biden'ın açıklamalarının ardından ABD'yle ikili ilişkileri bozmayacağız

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Mariya Zaharova'ya Biden'ın açıklamalarının Rusya ile ABD arasında pratikte yürütülen işbirliğini nasıl etkileyebileceği soruldu.

Biden'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Zaharova, "Birileri kabul edilemez açıklamalar yapacak ve biz de, halihazırda çıkmazda olan ikili ilişkileri bozacak mıyız? Bu mantıkla hareket etmenin kesinlikle hiçbir anlamı yok. İlişkileri bozmaya devam etmemiz, tekere çomak sokmamız veya birtakım entrikalar üretmemiz mi gerekiyor? Bu, kesinlikle bir Rus stratejisi ve taktiği değil" yanıtını verdi.

"İşimizi yapıp ikili ilişkilerin durumunun gözden geçirilmesiyle ilgili kapsamlı çalışmalar yapmak ise diğer bir konu. İşte şu anda yapılması gereken de bu" diye devam eden Zaharova, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un da tamamen bunun için Moskova'ya davet edildiğinin altını çizdi.

Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın büyük tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Antonov'un ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiğini bildirmişti.

'ABD'de herkesin Biden'ın sözlerine gözlerini yumması çok şaşırtıcı'

Biden'ın sözlerinin Rusya'nın skandalı olmadığını da kaydeden Zaharova, "ABD'de Beyaz Saray'ın resmi politikasının yorumlanmasından sorumlu olan çok sayıda basın sözcüsünün, resmi temsilcinin, bürokratın Biden'ın yorumlarına gözlerini tamamen yumması ve sessiz kalması karşısında çok şaşırdım" diye vurguladı.