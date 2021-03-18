Kırım’ın Rusya’ya bağlanışının 7. yıldönümü kutlanıyor

Kırım’ın 18 Mart 2014’te Rusya ile yeniden bağlanmasının yıldönümü ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Tam yedi yıl önce Kremlin’de düzenlenen törenle Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Kırım halkının 2014’te aldığı kararla yarımadanın Rusya’ya bağlanması, ülkenin dört bir yanında kutlanıyor.

Sahalin sakinleri kent meydanında bir araya gelerek dev bir Rusya bayrağı açtı ve vücutlarıyla ‘Kırım’ yazdı.

Kamçatka’da açık hava konseri verildi. Kutlamalar kapsamında bölgeden şarkıcılar ve gruplar sahne aldı. Halk ellerinde çiçekler ve bayraklarla alana geldi.

Çita kentinde de çocukların katılımıyla performanslar gerçekleştirildi.

Primorye’de öğrenciler için bir multimedya parkında Kırım’ın tarihi temasıyla bir gezi düzenlendi. Tula’daki binalara da ışıkla yarımadanın ismi yansıtıldı.

Gece Kurtları isimli motosiklet grubu da yıldönümü vesilesiyle Simferepol’den başlayarak büyük çapta bir konvoy düzenledi.

Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlandı. Yarımadada bugün resmi tatil sayılıyor.