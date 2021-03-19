Rusya: Pedersen'in yeni Suriye formatı önerisi çözüm arayışının etkinliğini artırmaz

Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in Suriye için ABD, Rusya, İran, Türkiye, bazı Arap ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yer alacağı yeni format önerisini değerlendirdi.

Her bir uluslararası format için en önemli şeyin etkinlik olduğunu kaydeden Sözcü, “Nihai sonuç önemli. Yeni format için önerilen bazı potansiyel ülkelerin açıkça yıkıcı olan tutumu dikkate alındığında, yeni formatın oluşturulması, bugüne kadar barikatların farklı taraflarında kalan ortaklar arasında ek temas noktalarının ortaya çıkmasına neden olabilecek siyasi yaklaşımlarda otomatik olarak bir değişikliğe yol açmaz. Özel Elçinin fikri, önerilen formatta doğrudan Suriyelilere, hükümete ve kendini muhalefet olarak gösteren dağınık gruplara verilecek rolü derinlemesine düşünmeye sevk ediyor. Bu formatın temelinde, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı tasarısı olacak mı?” ifadesini kullandı.

'Suriye’deki sorunun çözümünde etkinliğini kanıtlayan tek uluslararası format Astana'

Bugün Suriye’deki sorunun çözümünde etkinliğini kanıtlayan tek uluslararası formatın Astana olduğunu kaydeden Zaharova, bu format kapsamında alınan kararların ve garantör ülkeler arasındaki koordineli çalışmanın kalıcı ateşkes sağlamaya yardımcı olduğunu belirterek, “Böylelikle binlerce hayat kurtarıldı ve Suriye’de kapsamlı normalleşmeyi ilerletmek için gerekli koşullar oluşturuldu” dedi.

“Maalesef, Suriye’deki siyasi çözüm süreci istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, milyonlarca sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere Suriye halkının çektiği acıyı hafifletmiyor ve uzatıyor, ayrıca yıkılan sosyoekonomik altyapının onarımını zorlaştırıyor ve elbette Cenevre’deki Suriye görüşmelerini zora sokuyor. Bunun neden öyle olduğu sorusunun yanıtını geçtiğimiz günlerde yayınlanan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının Suriye’deki çatışmanın 10. yılına ilişkin ortak açıklamasında bulabilirsiniz. Bu kolektif adım, Batı’nın, Suriye’de şu an için oluşan şekliyle gerçeği kabul etmeye hazır olmadığını ve halâ durumu kendi lehine çevirmeyi ve aynı zamanda suçluyu istedikleri gibi cezalandırmayı umduklarını açıkça gösteriyor”.

Rusya’nın Suriye duruşunun ilkesel nitelik taşıdığını kaydeden Zaharova, politikalarını uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri temelinde oluşturduklarını belirterek, “Bizim için öncelik, Suriyelilerin kendilerinin yürüttüğü bir siyasi sürece destek vermek. Biz her zaman, uluslararası hukuka dayanan ve sadece kendi jeopolitik planlarını gerçekleştirme arzusunu dışlayan yapıcı diyalogdan yanayız. Suriye konusunda uluslararası ve bölgesel ortaklarla temaslara açığız ve Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde bir an önce bu ülkedeki krizi çözmeye samimi ilgi duyan herkesle etkileşime geçmeye hazır” dedi.