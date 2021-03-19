Medvedev, Biden'ın Putin’le ilgili sözlerine Freud'dan bir alıntıyla yanıt verdi

Joe Biden’in Moskova’nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiği ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bunun ‘bedelini ödeyeceği’ sözlerini yorumlayan Medvedev, “Şu anki ABD Başkanı Joe Biden ile çeşitli uluslararası etkinliklerde bir araya geldim. O zamanlar olumlu bir izlenim bırakmıştı. Ancak, öyle görülüyor ki, zaman ona merhamet göstermemiş” ifadelerini kullandı.

Biden’ın Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasına Freud'dan bir alıntıyla yanıt veren Medvedev, “Sadece Dr. Freud'un bir sözünü hatırlıyorum: Hayatta hastalık ve aptallık kadar pahalıya mal olan başka bir şey yoktur” dedi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın açıklamalarının Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösterdiğini, Moskova bunu hesaba katacağını ve ABD ile ilişkilere yaklaşımı yakın gelecekte analiz edeceklerini kaydetmişti.