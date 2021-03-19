Rus Dışişleri'nden Almanya'nın Rus medyasına getirdiği engellere tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman bankalarının Rus medya kuruluşlarının faaliyetine engel olmasının, üzerlerinde Alman yönetiminin baskısı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Alman makamlarının Rus basın kuruluşlarına getirdiği engellere tepki gösterdi.

Zaharova, "Rus basın kuruluşlarının Almanya'daki bürolarının görüştüğü bölgesel mali kuruluşlar dahil onlarca büyük Alman ve uluslararası bankanın makul bir açıklama yapmaksızın iş birliğini reddetmiş olması, ilgili Almanya kurumlarının doğrudan baskısı altında olduklarını gösteriyor. Yoksa bunu mucize olarak mı görmeliyiz?" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "AB ülkelerinde Rus medya kuruluşlarının faaliyetine engel çıkarılması karanlığa duyulan sevdadan başka bir şey değil" dedi.

Almanya Gazeteciler Birliği'nin Russia Today (RT) Almanya bürosuna personel alım sürecini sabote etmesine ve Russia Today (RT) holdinginin çalışanlarına hakaret etmesine dikkat çeken Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür açıklamaların verimsiz olmanın ötesinde, saldırgan olduğunu düşünüyoruz. Almanya'da Russia Today televizyonuna yönelik açık ayrımcılıktan, Rus medya kuruluşlarına karşı başlatılan cadı avından dolayı öfkeliyiz."

Daha önce Alman bankalarının, Russia Today ve Ruptly kanallarının Almanya'daki hesaplarını kapattıkları ve mali işlemleri durduracakları yönünde yazılı bildirim gönderdiği belirtilmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bankalara herhangi bir baskı yapmadıklarını savunmuştu.