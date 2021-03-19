Rus kozmonot Anna Kikina için Barbie bebek üretildi

Barbie firması, uzaya gidecek Rus kozmonot Anna Kikina için bir oyuncak bebek üretti.

Barbie firması, Rusya’daki bir kampanyanın parçası olarak gelecek yıl uzaya gidecek olan Rus kozmonot Anna Kikina’nın (36) onuruna oyuncak bebek üretti.

1963’te Valentina Tereşkova’nın uzaya çıkan ilk kadın olmasından 58 yıl sonra Dünya yörüngesine gönderilecek olan Kikina’nın kız çocuklarına rol model olması nedeniyle bebeğinin tasarlandığı belirtildi.

Satışı olmayan koleksiyon niteliğindeki Barbie’ye ilham veren Kikina, “En önemlisi sevdiğin mesleği yapmak” dedi.