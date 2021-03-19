Peskov'dan ‘Rusya’yla ABD yeni bir Soğuk Savaş içinde mi?’ sorusuna yanıt: İyisini umarız, kötüsüne hazırlanırız

ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki sözlerini takiben, Rusya ile ABD’nin yeni bir Soğuk Savaş içinde olup olmadıkları sorulunca Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” cevabını verdi.