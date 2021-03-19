Rusya: Bosna Hersek'in NATO'yla yakınlaşması halinde buna karşılık vermek zorunda kalırız

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek'in NATO'yla üyelik konusunda yakınlaşmasının hasmane bir adım olacağını ve Moskova'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını açıkladı.

Bosna Hersek hükümetinin NATO İşbirliği Komisyonu kurma kararının ardından Saraybosna'nın NATO üyeliğine öncelik verdiği yönündeki haberler üzerine bir açıklama yapan Rus büyükelçiliği, "Ortaya atılan argümanlar, Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyonunu destekleyen ana tezlerden birinin, bu adımın psikolojik ve duygusal yönü olduğuna işaret ediyor. Onlara göre NATO dünyanın en güçlü ittifakı, geleneksel olarak ihtilafların yaşandığı ve çatışma potansiyelinin yüksek olduğu bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı sağlayacak güçte ve bunun sonucunda Avrupa daha kompakt hale gelip üye devletlerin politikaları öngörülebilir olacak" ifadelerini kullandı.

"Peki, NATO hastalarını mevcut korku ve fobilerinden kurtarmaya yarayan bir psikiyatri kliniği mi? Akıllara mantıklı bir soru daha geliyor: Bosna Hersek kimden korkuyor? Müttefikleri onu kimden koruyacak?" sorularını yönelten elçilik, Rusya'nın NATO'nun genişleme politikasına bakışının son derece iyi bilindiğinin altını çizdi.

'Saraybosna, Avrupa'ya dayatılan askeri-siyasi cepheleşmenin tarafı olmaya zorlanacak'

"Bosna Hersek ile NATO'nun pratikte yakınlaşması halinde ülkemiz, bu hasmane adıma karşılık vermek durumunda kalacak. Zira İttifak'ın genişlemesi, Rusya'nın yeni üyelerle olan ilişkilerini hiçbir zaman iyileştirmedi" uyarısında bulunan elçilik, "NATO üyeliği, Saraybosna'yı felsefesi ABD ve NATO tarafından Avrupa'ya dayatılan askeri-siyasi cepheleşmenin tarafı olmaya zorlayacak, Bosna Hersek'in savunma giderleri artacak ve uzak bölgelerdeki sıcak noktalara asker göndermesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçiliği, NATO'nun terör, Kovid-19 pandemisi, Kıbrıs'taki de dahil sürüncemede kalan toprak tartışmaları, İttifak üyelerine yönelik sosyo-ekonomik meydan okumalar gibi küresel tehditler karşısında şimdiye dek başarılı olamadığını da vurguladı.