Kommersant: Rusya, yabancı internet şirketlerine temsilcilik açma ve vergi ödeme zorunluluğu getirmeyi planlıyor

Rusya'da hükümetin yabancı sosyal medya şirketlerine ülke içinde iştirak veya temsilcilik açma ve vergi ödeme zorunluluğu getirmeyi planladığı belirtildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya yönetimi, son dönemdeki politika ve uygulamalarını sert şekilde eleştirdiği Twitter, Google, Facebook gibi batılı internet şirketlerine yönelik birtakım düzenlemelere getirmeye hazırlanıyor.

Kommersant'a konuşan bir kaynak, bilişim sektörünü destekleme programı kapsamında yıl sonuna kadar 'dijital ikamet sistemi' kurmayı planlayan Rusya hükümetinin ülkede 100-500 binden fazla abonesi olan yabancı internet şirketlerine temsilcilik açma ve vergi ödeme zorunluluğu getirilmesini öngören bir yasa çıkaracak.

Federal Vergi Servisi'nde hesap açarak ya da Rus şirketleriyle birlikte iştirakler kurarak kayıt yapma seçeneklerinin sunulduğu yasa tasarısına göre yabancı şirketlerin faaliyetlerinden Rus temsilci sorumlu olacak.

Yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde Rusya'da kayıt yaptırmaları gereken şirketler, aksi halde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yeni yasanın Twitter, Google, Facebook'un yanı sıra Booking.com ve Amazon gibi çeşitli siteleri de etkileyebileceği belirtiliyor.

Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın ülkesine döndükten sonra gözaltına alınması nedeniyle ilki 23 Ocak'ta düzenlenen protesto gösterilerinin organizasyonu sırasında Batılı internet şirketlerinin destek sunduğu belirtilmişti. Çocukların sokağa davet edildiği mesajlara kısıtlama getirilmemesi çok büyük tepki toplamıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası vermişti.

Ayrıca Roskomnadzor, ülkede yasadışı olan birtakım içeriklerin kaldırılması taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter'ı yavaşlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Roskomnadzor yetkilileri, yasadışı içerik kaldırma taleplerini Twitter’ın sistematik bir biçimde göz ardı etmesi üstüne, Rusya vatandaşlarını korumak adına sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını belirtmişti.

Roskomnadzor'un Twitter'ı yavaşlatma kararının haklı olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sosyal medya şirketleri Rusya yasalarına uymaları gerektiğini vurgulamıştı.