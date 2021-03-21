Rus Dışişleri duyurdu: Bakan Lavrov pazartesi günü Çin’e gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un önümüzdeki pazartesi günü Çin’i ziyaret ederek, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşme yapacağını duyurdu.

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 22-23 Mart’ta Çin’e çalışma ziyareti düzenleyeceği ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşeceği belirtildi.

Lavrov ve Vang’ın görüşmesinin 23 Mart’ta Çin’in Guilin kentinde planlandığı ifade edilen açıklamaya göre bakanlar, Rusya-Çin stratejik etkileşiminin mevcut durumunu ve geleceğe dönük olasılıklarını, en yüksek ve üst düzeydeki temasların organizasyon konularını, ayrıca Rusya ve Çin arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının 20. yıldönümü vesilesiyle hazırlık etkinliklerini ele alacak.

Taraflar ayrıca iki ülkenin pandemi koşullarındaki eylemlerini koordine etmenin birçok yönünü, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadelede getirilen kısıtlamaların neden olduğu zorlukların üstesinden gelmenin yollarını değerlendirecek.

Buna ek olarak bakanlar, uluslararası meselelerde ikili işbirliği konularını tartışacak ve en güncel bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.