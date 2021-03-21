Rus vekilden Merkel'in Kırım ile ilgili sözlerine yanıt

Duma Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Almanya’yı gerçek demokratik bir ülke olarak gördüklerini, bu nedenle Alman yetkililerin Kırım'ın Rus statüsünü tanımayı reddetme konusundaki tutumlarının hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Ukrayna'nın en yakın ortaklarından biri olduğunu ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini belirtmiş, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Kırım'ın ilhakına ve Doğu Ukrayna'daki çatışmalara’ açık ve ortak tepki vermesinin önemli olduğunu ifade etmişti.

Sputnik’e konuşan Rus vekil Şeremet, “Almanya'nın demokratik bir devlet olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz, bu nedenle Alman yetkililerinin Kırımlıların demokratik seçimini tanımama konusundaki tutumları hayal kırıklığı yaratıyor” dedi.

Tarihsel olarak Rusya’nın bir parçası olan Kırım’ın, tıpkı Almanya’nın iki parçasının birleşmesi gibi, yedi yıl önce Rusya ile birleştiğine vurgu yapan Şeremet, “Zamanında, Batı ve Doğu Almanya’nın birleşmesini destekledik. Almanya’nın bunu hatırlaması ve aynı şekilde Kırımlıları desteklemesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.