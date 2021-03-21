Rusya’nın Washington Büyükelçisi: İkili ilişkiler konusunda yapılması gereken çok iş var

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerinin ardından istişareler için Moskova’ya çağrılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ikili ilişkiler konusunda yapılacak birçok iş olduğunu ifade etti.

Moskova’ya uçuşu öncesinde New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilere konuşan Antonov, Moskova’da çeşitli kurumlarda görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığını ve gerektiği müddetçe burada kalacağını söyledi.

Antonov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumunun analiz edilmesi ve yapılacak çok iş olduğunu belirtti.

Antonov, “Yapılacak çok iş var. Rusya-ABD ilişkilerinde içinde bulunduğumuz durum analiz edilmeli. Rusya birçok kez ABD ne kadar istiyorsa, ilişkileri o kadar geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı” dedi.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington ile ikili ilişkilerin yeniden değerlendirileceği istişareler için Moskova’ya çağrılmıştı.

Bu gelişme, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABC televizyonuna verdiği bir röportajın yayınlanmasını izliyor.

Söz konusu röportajda Biden, Moskova’nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiğini ve Putin’in bunun ‘bedelini ödeyeceğini’ söylemişti, ayrıca Rusya Devlet Başkanı’nın ‘katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında, “Evet, düşünüyorum” yanıtını vermişti.

Putin ise Biden’in sözlerine sağlık dileklerini ileterek yanıt vermiş ve diğer insanlar ile ilgili değerlendirmede bulunmanın aynaya bakmaya benzediğini hatırlatmıştı. Rus lider ayrıca Biden’ı canlı yayında görüşmeye davet etmişti. ABD Başkanı ise bu davet karşısında “Bir noktada görüşeceğimize eminim” yanıtını vermişti.