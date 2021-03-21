Rusya’da vaka sayısı 9 bin 299 arttı

Rusya’da vaka sayısı 9 bin 299 artarak 4 milyon 456 bin 869’a çıktı. Gün içinde koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 371 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamdaya göre, son 24 saatte 84 bölgede 9 bin 299 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 456 bin 869’a çıktı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 371 arttı. Son 24 saatte 8 bin 743 kişi iyileşti.

Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı sayısı 95 bin 30 oldu, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 6 bin 395’e yükseldi.

Karadağ daha fazla Sputnik V aşısı satın almak istiyor

Bu arada Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı İvana Djurovic, Rusya’dan daha fazla Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak istediklerini, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.

Rus Sputnik V aşısını acil kullanım için tescilleyen ülkelerden biri olan Karadağ’ın Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Djurovic’e göre, ülkede kısa süre önce başlayan aşılama planlandığı gibi devam ediyor.

Djurovic, “Yakın zamanda daha fazla Rus Sputnik V aşısı satın almak için anlaşma imzalamayı umuyoruz. Elbette bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

Karadağ’da Sputnik V aşısı ile aşılama şubatta başlamıştı. Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic de Sputnik V aşısını yaptırmıştı.