Putin: Kırım ve Sivastopol’un Rusya’ya dönüşü devletin içeriden güçlendirilmesinin sonucu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol’un yeniden Rusya ile bağlanmasının devletin içeriden güçlendirilmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya’ya yeniden bağlanmasının çarpıcı ve tarihi bir olay olduğunu ifade etti.

Putin, “Bu devletin içeriden güçlendirilmesinin bir sonucu” dedi.

Putin, Rusya’nın devlet yapısının güçlendirilmesini son 20 yılın kilometre taşı olarak nitelendirdi:

“Başlıca kilometre taşı, Rusya’nın tek bir merkezi devlet olarak toplanması, yeniden canlanması oldu. Maalesef 90’lı yılların sonunda, çok tehlikeli bir çizgiye yaklaşmıştık, bu çizginin ötesinde bizi her şey bekleyebilirdi. Ancak biz halkımızın sabrı ve cesareti sayesinde, -bunu hiç abartmadan söylüyorum- özellikle de Kuzey Kafkasya da dahil olmak üzere çok büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıya kalan halkımızın, sıradan insanların, sıradan askerlerin büyük sabrı, sıkı çalışması ve cesareti sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebildik, ülkemizi sonra da ekonomisini yeniden canlanlandırabildik.”

Rus lider, toplumsal alan, gelir ve refah konusundaki iyileşmelerin yapılan en önemli şeyler olduğunu belirtti.

Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı.