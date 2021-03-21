Putin, haftasonunu Sibirya ormanlarında geçiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bu haftasonu dinlenmek için Sibirya’ya gitti.

Doğa tutkusuyla bilinen Putin, nadir olarak yaptığı tatili için bu kez de Sibirya’yı tercih etti.

Putin’in hafta sonunu Şoygu ile taygada geçirdiğini belirten Peskov, ikilinin arazi aracıyla gezdiğini, zaman zaman da yürüyüş yaptıklarını söyledi.

© Sputnik Rusya Devlet Başkanı Putin Tayga'da arazi aracı da kullandı

Taygadan yansıyan fotoğraflarda Putin’inaracını kullandığı, Şoygu’nun dakoltuğunda oturduğu görüldü.

İkili ayrıca dürbünle çevredeki hayvanları gözlemledi, yürüyüş sonrasında da açık havada yemek yedi.

Seyahat sırasında Şoygu Putin’e ahşap işleriyle uğraştığı atölyesini de gösterdi.

Rus lider 2019 yılında doğum gününden kısa süre önce Tuva’ya gitmişti. Rus lider Şoygu ile birlikte dağlarda dolaşmış, mantar toplamıştı.

Putin önceki günlerde, hafta sonu Tayga'ya gidip biraz dinlenmek istediğini belirtmişti.