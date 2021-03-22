Kremlin’den Putin-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün bir görüşme planlanmadığını, ABD tarafının bu konuda hazır olmadığını ve bu teklifi desteklemediğini ifade etti.

Putin’in Biden’a yönelttiği canlı yayında konuşma daveti ile ilgili açıklamada bulunan Peskov, “Hayır, bugün bir görüşme planlanlıyor. Anladığım kadarıyla ABD tarafı bu konuda hazır değil” ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Putin’in bugün video konferans yoluyla ilaç üreticileriyle aşı üretimini artırma konusunu görüşeceğini belirtti.

'ABD teklifi desteklemedi'

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Putin’in 19 veya 22 Mart’ta Biden’la video konferans yoluyla canlı olarak ikili ilişkilerdeki sorunları ve stratejik istikrar konusunu görüşme teklifini ABD'nin desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, “Washington yüzünden Rusya-ABD ilişkilerinde girilen çıkmazdan kurtulmaya yönelik bir fırsat daha kaçırılmış oldu. Bunun sorumlusu tamamen ABD’dir” ifadeleri yer aldı.

Kendisi hakkında kullandığı tartışmalı sözlerin ardından geçen hafta Putin, Biden’ı canlı yayında görüşmeye davet etmişti. Putin, “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi günü yapmaya hazırım” demişti.

Biden ne demişti?

© REUTERS / Carlos Barria Beyaz Saray: Başkan Biden, Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman değil ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, 'Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden,“(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını vermişti.

Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.