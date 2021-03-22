Rusya, 18 ülke için uzaya 38 uydu fırlattı

Roscosmos'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Soyuz roketi bu sabah saatlerinde fırlatıldı.

Roscosmos, "Soyuz-2.1 a roket taşıyıcı, Fregat tipi yardımcı motor ve 18 ülkeye ait 38 uzay aracıyla birlikte Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıktı" ifadelerini kullandı.

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами из 18 стран мира! Основная нагрузка — южнокорейский спутник #CAS500-1.



Смотрите вместе с нами ➡️ https://t.co/vanq8yWyGy pic.twitter.com/uHGfyelCKr — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 22, 2021

Roket, Güney Kore, Japonya, Kanada, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya ve Brezilya da dahil olmak üzere birçok ülkeden 38 uyduyu yörüngeye yerleştirecek.

Roketin fırlatılması teknik sıkıntılar sebebiyle Cumartesi günü iki kez ertelenmişti. Sputnik'in roket ve uzay endüstrisindeki kaynaklarına göre, fırlatma, kompleksin güç kaynağı sistemindeki bir voltaj dalgalanması ve daha sonra ek bir kontrol yapılması ihtiyacı nedeniyle ertelendi.