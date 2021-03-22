Putin: Çumakov Merkezi'nin Kovivak aşısının ilk partileri üretildi

Rusya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Putin, Çumakov Bilim Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşısının ilk partilerinin üretildiğini ve aşının ay sonuna doğru dolaşıma gireceğini ifade etti.

Rusya lideri Putin, yarın Kovid-19 aşısı olacağını açıkladı. Putin, "Aşılama, elbette her bireyin kendi özgür seçimi, her bireyin kendi kararı. Kısacası, ben de yarın bunu gerçekleştirme niyetindeyim" dedi.

Rusya'nın koronavirüs durumuna istikrar kazandırmayı başardığını kaydeden Putin, yerli aşı üreticilerinin çok kısa süre içinde koronavirüs aşısı üretim tesisleri kurma görevlerini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.

'4.3 milyon kişi iki doz aşı yaptırdı'

Şimdiye dek Rusya'da 6.3 milyon kişinin koronavirüs aşısının birinci dozunu aldığını belirten Putin, bu kişilerin 4.3 milyonunun ikinci doz aşıyı da vurulduklarını bildirdi.

Putin, Rus aşılarının güvenilir ve güvenli olduğunu kaydederek "Yabancı aşıların hiçbiri, bu kadar yüksek koruma seviyesi sağlamıyor. Bu, hiç kuşkusuz Rus bilim insanlarının ve uzmanlarının başarısı. Bu, yurtdışında da kabul ediliyor" dedi.

'55 ülke aşımızın topraklarında kullanılmasına onay verdi'

Yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasına ve enformasyon saldırılarına rağmen Sputnik V'ye yurtdışında gösterilen ilginin arttığını söyleyen Putin, "Rus aşısının kullanıldığı coğrafya giderek genişliyor. Aşımızı itibarsızlaştırmaya yönelik çabalara, çeşitli enformasyon saldırılarına, aleni yalanlara rağmen dünyada aşımıza ilgi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Halihazırda 55 ülke aşımızın topraklarında kullanılmasına onay verdi. Yabancı üreticilerle yılda 700 milyon kişi/dozluk üretim anlaşmaları imzalandı" ifadelerini kullandı.

Peskov: Putin, kamuya açık bir şekilde aşı vurulmayacak

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in aşılanmasının kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti.

Peskov, Putin’e hangi aşının vurulacağını da söylemedi.

Konuyla ilgili soruya karşılık Peskov, “Üç aşımızdan biri olacak. Aşıların hepsi iyi ve güvenilir” dedi.