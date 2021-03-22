Rus elçi Kelin: Rus-İngiliz siyasi ilişkileri 'fiilen ölü'

LBC radyosuna demeç veren Andrey Kelin, Rusya ile İngiltere arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendirdi.

Tarafların ekonomik ve kültürel olarak işbirliği yapmaya devam ettiğini ancak siyasi temasların neredeyse hiç gerçekleştirilmediğini belirten Kelin, Moskova'yla diyaloğa İngiltere'nin ana stratejik doktrinlerinde yer verilmediğinin altını çizdi.

Rus diplomat, İngiltere hükümetinin Rusya'ya karşı hasmane bir politika seçtiğini ve Moskova'nın bu tutumu anlayamadığını kaydederek "Londra, Moskova'ya çoğunlukla insan hakları ihlali suçlamaları yöneltiyor. Bu tutum yapıcılıktan uzak zira insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı tek bir ülke bile yok. Her ülkenin kendi sorunları ve kendi yaklaşımları var. İnsan hakları, zor bir alan ancak bu konu, ülkenin egemenliğiyle ilişkili" ifadelerini kullandı.

Kelin, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a yönelik davayı Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a açılan davaya benzetti ve "Yasanın uygulanması bakımından bunlar tamamen benzer vakalar" diye ekledi.

Bu arada Kelin, İngiltere'nin nükleer cephaneliğini yüzde 40 artırma kararı alarak bir dizi nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini de vurguladı.