Rusya'da tur ekibinin üzerine çığ düştü: 1 çocuk hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hibini Dağları'nda, Murmansk bölgesinin İmandra kasabası yakınlarında çığ düştü.

Çığ düştüğü sırada bölgede, St. Petersburg'dan geldiği ifade edilen 13'ü çocuk 16 kişilik organize bir tur ekibi bulunuyordu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kar altında kalan 2008 doğumlu bir kız çocuğunun bulunduğu, uzmanların çocuğu kurtarmaya çalıştığını, ama başarısız olduğunu açıkladı.

Murmansk Valisi Andrey Çibis, diğer turistlerle iletişim sağlandığını bildirdi.

Çibis, açıkamasında "St. Petersburg’den kayak gezisine katılan grubun bulunduğu Mannepakh deresinde çığ düştü. Üç genç kar altında kaldı. İkisi hemen bulundu. Kız çocuğunun arayışı daha uzun sürdü. Çocuk maalesef öldü. Şu anda önemli olan diğer çocukları tahliye etmek. Kurtarıcılar onlara ulaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.