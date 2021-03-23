Putin’in neden kameralar önünde aşılanmayacağı sorulan Peskov: Bundan hoşlanmıyor

Putin’in bugün aşı yaptıracağını açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, “Hayır, henüz aşı vurulmadı, şu anda çalışma programı devam ediyor, iş toplantısı var. Gün bitmeden, akşam, aşının vurulmasını bekliyoruz” dedi.

Peskov, Putin’in neden kameralar önünde aşı olmayacağını açıkladı.

Putin’in gününün büyük kısmını aşılama, aşı üretimi gibi konulardaki toplantı ve etkinliklere ayırdığını belirten Peskov, “Aşı ve benzeri konularda teşvik için çok şey yapıyor. Kameralar önünde aşılanmanın hiçbir zaman taraftarı değildi, bundan hoşlanmıyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, gazetecilerin Putin’in aşılanması sürecinin gösterilip gösterilmeyeceği veya bu konuda yalnızca söze mi güvenilmesi gerekeceği sorusuna karşılık da, “Söze güvenmeniz gerekecek” dedi.

‘Hangi aşının kullanılacağını kasıtlı olarak açıklamayacağız’

Putin’in güvenilirliğini kanıtlayan üç Rus aşısından birini yaptıracağını belirten Peskov, “Hangi aşının yapılacağını kasıtlı olarak açıklamayacağız. Aşıların üçü de güvenilir ve etkili” ifadelerini kullandı.

Peskov, yurt dışından Rus aşılarına yönelik ilgiyi artırmak için gelecekte hangi aşının vurulduğuna ilişkin bir açıklama yapılması olasılığıyla ilgili olarak da yurt dışında Sputnik V aşısına ilgiyi artırmak gibi bir ihtiyaçları olmadığı yanıtını verdi.

Peskov, “Bu aşı o kadar talep görüyor ki üretim kapasitesi yurt dışındaki ihtiyacı henüz kapatamıyor” dedi.

‘Sonbaharda gerekli düzeyde bağışıklığa ulaşmış olması gerekiyor’

Putin’in daha önce sonbahara doğru aşı yaptırabileceğini söylemesine rağmen bunun neden bugün gerçekleştirme kararı aldığı sorulan Peskov, Putin’in sonbaharın başlarında seyahat, insanlarla kısıtlama olmadan görüşmek ve eylülde gerçekleştirilecek Duma seçimleri açısından normal aktif durumunda olmayı planladığını ifade etti.

Peskov, “Bu ana kadar Rus liderin bağışıklığının yeterli düzeyde oluşmuş olması gerektiğini kaydetti” dedi.