Rusya'dan Bulgaristan'a: Cadı avına son verin

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'ndeki iki diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesine tepki gösteren Rus Dışleri Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı ve Sofya'ya cadı avına son verme çağrısı yaptı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, dün casusluk yapmakla suçladığı 2 Rus diplomata ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sofya'nın adımına yanıt verdiği açıklamada, diplomatik teamüller doğrultusunda Rusya'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu belirterek "Bulgar yönetimi, son bir buçuk yılda beşinci kez ve yine kanıt sunmadan bu tür bir adım atıyor. Son adım, Bulgaristan Savcılığı'nın emniyet teşkilatındaki bir grup kişinin Rusya'ya çalıştığına dair iddialar ortaya attığı gürültülü kampanyayı izledi. 'Bilinen reçeteye' uygun olarak diplomatlarımızın sınır dışı edilmesinin gerekçesi hazırlandı" dedi.

"Sofya'yı Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarına zarar veren cadı avına son vermeye bir kez daha çağırıyoruz" diye devam eden Zaharova, Rusya-Bulgaristan ilişkileri için daha olağan olan yapıcı ikili gündeme dönmenin vaktinin geldiğini vurguladı.

Savcılık, iki Rus diplomatın 'diplomatik statüleriyle bağdaşmayan' faaliyetlerde bulunduklarının saptandığını, toplam 6 kişinin suçlandığı casusluk olayında Bulgaristan, NATO ve AB'ye ait gizli bilgilerin Rusya Büyükelçiliği'ne aktarıldığını iddia etmişti.