Rusya ve Ermenistan savunma bakanları askeri işbirliğini görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun bugün Ermeni mevkidaşı Arutyunyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde askeri işbirliği konuları ve bölgedeki durumu görüştüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği duyuruldu.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, ikili askeri ve teknik işbirliğinin farklı yönleri, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün görev yaptığı bölgelerdeki durum ve ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular ele alındı” ifadesine yer verildi.