Rusya, Sputnik V aşısının COVAX programına katılımı için başvuruda bulundu

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Primak, RDIF’in Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin COVAX programına katılımı için gerekli başvuruyu yaptığını belirtti.

Primak, “RDIF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile sürekli iletişim halinde. Sputnik V’nin COVAX programına katılımı ile ilgili başvuru da yapıldı” diye konuştu.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ise daha önce fonun COVAX platformuyla işbirliği yapmaktan mutlu olacağını, fakat önceliğin Sputnik V aşısını doğrudan ülkelere tedarik etmek olacağını söylemişti.

Nisan 2020'de başlatılan COVAX girişimi, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılmasını hedefliyordu. Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a Rusya ve ABD henüz katılmış değil.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, COVAX kapsamında bu yıl sonuna kadar 1.8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2.3 milyar doz koronavirüs aşısı dağıtmayı planladıklarını açıklamıştı.