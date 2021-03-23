Rusya: Tu-22M3 bombardıman uçağının fırlatma sistemi beklenmedik bir şekilde çalıştı, üç kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaluga kentinin yakınındaki havalimanında Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının fırlatma sisteminin beklenmedik bir şekilde çalışması sonucu mürettebattan üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaluga kentinin yakınındaki havalimanında Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının fırlatma sisteminin beklenmedik bir şekilde çalışması sonucu mürettebattan üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “23 Mart tarihinde Kaluga bölgesindeki havalimanında Tu-22M3’ün planlı uçuş hazırlığı sırasında fırlatma sistemi beklenmedik bir şekilde devreye girdi. İrtifanın paraşütleri açmak için yeterli olmaması nedeniyle mürettebatın üç üyesi, düştükleri sırada yaralanma sonucu hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nden bir heyetin uçağın teknik incelemesini yapmak ve kazanın nedenlerini saptamak üzere havalimanına gönderildiği ifade edildi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nde hizmet veren Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları (NATO adıyla Backfire), güdümlü füzeler ve hava bombaları ile her türlü hava, deniz ve kara hedeflerini yok etmek için tasarlandı. Uçağın mürettebatı 4 kişiden oluşuyor.

Tu-22M3 ilk uçuşunu 20 Haziran 1977 tarihinde gerçekleştirmişti. 1978’den itibaren uçağın seri üretimine başlanmış, 1993’te üretim sonlandırılmıştı.

Tu-22M3’ler Rus ordusu tarafından Suriye’deki askeri operasyon sırasında ve öncesinde farklı bölgelerdeki çatışmalarda kullanılmıştı. Uçağın şu anda derinlemesine modernize edilmiş Tu-22M3M versiyonu geliştiriliyor.