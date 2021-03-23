EMA: Rus Sputnik V aşısının inceleme prosedürü AB standartlarına göre uygulanıyor

EMA Başkanı Emer Cook, Rus Sputnik V aşısının onay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, kademeli inceleme prosedürü sırasında Avrupa Birliği’nin (AB) ortak standartlarının uygulandığını kaydetti.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Sağlık Komitesi'nin toplantısında konuşan Cook, “Şu anda Rusya'da üretim ve klinik tesislerin denetimlerini yapmayı planlıyoruz. Diğer bilimsel değerlendirmelerde olduğu gibi, aynı standartları uygulamaya ve kapsamlı bir inceleme yapmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Daha önce, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, EMA uzman grubunun, Kovid-19 aşısının klinik araştırmalarını incelemek üzere 10 Nisan’da Rusya’ya geleceğini açıklamıştı. 4 Mart'ta EMA, Rus Sputnik V aşısının kademeli inceleme prosedürünün başladığını duyurmuştu.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı 11 Ağustos'ta onaylanmış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.