Rus Dışişleri: Rusya ve ABD uzay güvenliği konusunda istişarelerde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ve Amerikan tarafının video konferans formatında uzay güvenliğini istişare ettiklerini, görüşme sonucunda diyaloğun sürdürülmesine duyulan ilginin dile getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve ABD’li yetkililerin video konferans formatında uzay güvenliği konusunda istişarelerde bulunduğu, görüşme sonucunda diyaloğun sürdürülmesine duyulan ilginin dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “23 Mart tarihinde video konferans formatında uzay güvenliği konularında Rus-Amerikan istişareleri yapıldı. Uzay faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili çok çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri, görüşme sonucunda ‘bu konudaki diyaloğun sürdürülmesine duyulan ilginin dile getirildiğini’ vurguladı.