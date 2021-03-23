Rusya’da 29 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı

Rusya’da son 24 saat içinde toplam 8 bin 457 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 29 Eylül 2020'den bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 474 bin 610’a çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son bir gün içinde 8 bin 457 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede virüse yakalanan toplam kişi sayısı 4 milyon 474 bin 610'a yükseldi.

Moskova, gün içinde en çok vaka artışının (1042) yaşandığı yer oldu. St. Petersburg’da ise 812 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saat içinde Rusya’da virüs sebepli toplam 427 can kaybı yaşandı, pandemi süresince ise toplam 95 bin 818 kişi vefat etti. Gün içinde 10 bin 860, şimdiye kadar 4 milyon 88 bin 45 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'ya göre, Rusya'da yaklaşık 30 milyon insan 15 Haziran'a kadar aşılanacak. Aşının ilk dozu halihazırda nüfusun 4,35’ine denk gelen 6,3 milyon Rus vatandaşına uygulandı.