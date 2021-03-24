FSB, Soçi’de bir liseye saldırı planlayan lise öğrencisini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Soçi'de, sosyal medya hesabında okul arkadaşlarına yönelik saldırı planlarını anlatan bir lise öğrencisini yakaladı. Öğrencinin evinde patlayıcılar bulundu.

FSB’nin açıklamasına göre, Soçi’de Vkontakte hesabında patlayıcı üretme ve okul arkadaşlarına saldırı planlarını anlatan bir lise öğrencisini gözaltına aldı.

Öğrencinin evinde patlayıcılar, bomba malzemeleri, okullara silahlı saldırılarla ilgili materyaller ve bir günlük bulundu.