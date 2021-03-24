Peskov: Putin’e koronavirüs aşısının ikinci dozu yaklaşık üç hafta sonra vurulacak

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in aşılanmasıyla ilgili olarak “Dün ilk doz vuruldu, yaklaşık üç hafta sonra ikinci doz vurulacak” dedi.
Putin’e hangi aşının yapıldığını açıklamayı tekrar reddeden Peskov, “Hangi aşı vurulduğunu kendisi ve doktoru biliyor” ifadelerini kullandı.
Peskov dün yaptığı açıklamada Putin’in aşılamadan sonra kendisini iyi hissettiğini söylemişti.
Putin’in aşı yaptırdıktan sonra ilk görüntüleri yayınlandı
Öte yandan Putin’in aşı yaptırdıktan sonraki ilk görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde Rus lider Novgorod Valisi Andrey Sergeyeviç Nikitin’le bir araya geliyor.
Россиянам показали первые кадры с Путиным после того, как он сделал прививку. Саму вакцинацию президент не захотел делать публичной.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2021
Путин встречается в Кремле с новгородским губернатором Никитиным. pic.twitter.com/WJ9Z1pt37D
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