Peskov: Putin’e koronavirüs aşısının ikinci dozu yaklaşık üç hafta sonra vurulacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir Rus aşısının ilk dozunun yapıldığını, yaklaşık üç hafta sonra ikinci dozun vurulacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in aşılanmasıyla ilgili olarak “Dün ilk doz vuruldu, yaklaşık üç hafta sonra ikinci doz vurulacak” dedi.

Putin’e hangi aşının yapıldığını açıklamayı tekrar reddeden Peskov, “Hangi aşı vurulduğunu kendisi ve doktoru biliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak isimli üç tescilli aşı bulunuyor. Sputnik V aşısının ikinci dozu üç hafta sonra, EpiVakKorona’nın ikinci dozu da iki-üç hafta sonra yapılabiliyor. Sputnik V ve EpiVakKorona aşısı 60 yaş üstü kişilere uygulanabiliyor. KoviVak aşısı ise şimdilik 18-60 yaş arası kişilere öneriliyor.

Peskov dün yaptığı açıklamada Putin’in aşılamadan sonra kendisini iyi hissettiğini söylemişti.

Putin’in aşı yaptırdıktan sonra ilk görüntüleri yayınlandı

Öte yandan Putin’in aşı yaptırdıktan sonraki ilk görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde Rus lider Novgorod Valisi Andrey Sergeyeviç Nikitin’le bir araya geliyor.

Россиянам показали первые кадры с Путиным после того, как он сделал прививку. Саму вакцинацию президент не захотел делать публичной.



Путин встречается в Кремле с новгородским губернатором Никитиным. pic.twitter.com/WJ9Z1pt37D — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2021

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