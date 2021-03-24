Endonezya, Rus Avifavir Kovid-19 ilacını tescilleyen ilk Asya ülkesi oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Endonezya’nın koronavirüs tedavisinde kullanılan ve Rus ChemRar grubu tarafından geliştirilen Avifavir ilacını tescillediğini bildirdi. Endonezya böylelikle Avifavir’i onaylayan ilk Asya ülkesi oldu.

RDIF bugün yaptığı açıklamaya göre, Favipiravir temelli Rus koronavirüs ilacı Avifavir Endonezya Ulusal İlaç ve Gıda Denetimi Ajansı tarafından tescillendi.

Tescil işlemi, Rusya'da yapılan genişletilmiş klinik araştırmalar sırasında elde edilen verilere dayalı olarak, hızlandırılmış prosedür çerçevesinde gerçekleştirildi.

Klinik çalışmalara göre etkinliği yüzde 80'in üzerinde olan ilaç hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor, standart tedavi ile 9 günde yok olan virüsü 4 günde etkisiz hale getirebiliyor.

Rusya'daki ChemrRar Grubu tarafından geliştirilen Avifavir, dünyada onaylanan ilk Favipiravir bazlı koronavirüs ilacı olmasının yanı sıra Rusya'da da tescillenen ilk koronavirüs ilacı.