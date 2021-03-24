Patruşev: ABD, Rusya ile ilişkilerde ‘zor günler’ yaratırsa, yanıtsız bırakmayız

Gazetecilere konuşan Patruşev, bunun ABD’li yetkililerin bu konudaki ilk açıklamaları olmadığını belirterek, “Bu tahminleri, bu yönde bir planları olduğu anlamına geliyor. Planları varsa, uygulamaya koyabilirler. Ancak, bu eylemlerinden sorumlu olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın ABD’ye karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmadığını kaydeden Patruşev, “Tarafların her birinin çıkarlarını dikkate alan, eşit olacak yapıcı bir işbirliğine kararlıyız. ABD’ye karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmadığımızı ve gelecekte de böyle bir planımızın olmadığını vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Patruşev ayrıca, Rusya'nın koronavirüsle mücadelede ABD ile işbirliğine hazır olduğuna vurgu yaparak “Bu tehdide karşı etkinliklerini artırmak zorunda kalacaklar. Biz de bu sorunla uğraşıyoruz, belli başarılarımız var, ülkemizde bu tehdidin azaltılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pazartesi günü MSNBC’ye verdiği bir röportajda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Moskova ile Washington arasında birçok farklılık olduğuna inandığını belirterek, “Rusya ile önümüzde ‘zor günler’ olduğunu düşünüyoruz, çünkü üzerinde derin anlaşmazlıklar yaşadığımız konular var, kararlı bir yanıt vermemiz gereken eylemler var” ifadelerini kullanmıştı.