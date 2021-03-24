Rusya'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısında 8861 artış

Rusya’da gün içinde 8861 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Pandemi boyunca tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 483 bin 471'e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezi, son 24 saat içinde Rusya'da 8861 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini bildirdi. Bugün, düne göre yüzde 4.78 daha fazla vaka tespit edilirken ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 483 bin 471'e ulaştı.

Gün içinde virüsten dolayı 401 hasta hayatını kaybederken salgının başından bu yana kaydedilen can kaybı sayısı 96 bin 219’a yükseldi. Vaka sayısının en yüksek olduğu şehir başkent Moskova. Kentte son 24 saatte 1431, pandemi boyunca toplam 1 milyon 15 bin 522 vaka tespit edildi.

Gün içinde 10 bin 355, toplam da 4 milyon 98 bin 400 kişi virüsü atlatarak sağlığına yeniden kavuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e dün koronavirüs aşısı vuruldu. Rus lider kısıtlamaların kaldırılması için ülkedeki aşılama hızının artırılması gerektiğini söyledi. Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre, Rusya'da yaklaşık 30 milyon insan 15 haziran'a kadar aşılanacak, 6.3 milyon Rus vatandaşına aşının ilk dozu vurulmuş durumda.