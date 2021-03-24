Kanada’dan 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı

Kanada’nın listesinde şu 9 isim yer alıyor: Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Federal Cezaevi Servisi Başkanı Aleksandr Kalaşnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başsavcı İgor Krasnov, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yarin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Sibirya Temsilcisi Sergey Menyaylo.
Canada has slapped new sanctions against nine Russian officials in response to "gross" rights violations and silencing of Kremlin critics including Alexei Navalny, who was poisoned and jailed https://t.co/q6TeU5srIP— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 24, 2021
Rus blogger Aleksey Navalnıy olayıyla ilgili olduğu belirtilen yaptırım kararının, daha önce ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin ilan ettiği tedbirlere uygun biçimde kabul edildiği kaydedildi.
Kremlin: Kanada’nın Rusya’ya yaptırımı gayrimeşru
Sputnik’e konuşan Peskov, “Kanada’nın bu yaptırım kararını gayrimeşru olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın misillemede bulunup bulunmayacağı sorusuna olumlu yanıt veren Peskov, “Tedbirler alacağız” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)