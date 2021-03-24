Kanada’dan 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı

Kanada’nın listesinde şu 9 isim yer alıyor: Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Federal Cezaevi Servisi Başkanı Aleksandr Kalaşnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başsavcı İgor Krasnov, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yarin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Sibirya Temsilcisi Sergey Menyaylo.

Canada has slapped new sanctions against nine Russian officials in response to "gross" rights violations and silencing of Kremlin critics including Alexei Navalny, who was poisoned and jailed https://t.co/q6TeU5srIP — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 24, 2021

​Rus blogger Aleksey Navalnıy olayıyla ilgili olduğu belirtilen yaptırım kararının, daha önce ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin ilan ettiği tedbirlere uygun biçimde kabul edildiği kaydedildi.

Kremlin: Kanada’nın Rusya’ya yaptırımı gayrimeşru

© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI İş ilanı paylaşan Kanada istihbaratı, ülkesine ihanet eden bir çifte ajanın konu alındığı kitaptan alıntı yaptı , Kanada’nın Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararını gayrimeşru olarak gördüklerini belirtti.

Sputnik’e konuşan Peskov, “Kanada’nın bu yaptırım kararını gayrimeşru olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın misillemede bulunup bulunmayacağı sorusuna olumlu yanıt veren Peskov, “Tedbirler alacağız” dedi.