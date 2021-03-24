NI’den Rusya’nın en güçlü 5 deniz aracı

The National Interest (NI), Rusya Donanması’nın en güçlü 5 deniz aracını sıraladı. Paylaşılan yazıda, Kuzey Filo'nun amiral gemisi Petr Velikiy'nin, dünyanın en büyük savaş gemisi olduğu kaydedildi.

Mark Episkopos imzalı yazıda, Rusya’nın Sovyetler Birliği’nden büyük donanma devraldığı anımsatılırken, bu mirasın büyük kısmının finansman yetersizliği yüzünden 1990’lı yıllarda bozulduğu ifade edildi. Ancak sonra Kremlin’in, eski deniz araçlarının derin modernizasyonu ve yenilerin yapımını içeren kapsamlı bir filo yenileme programını kabul ettiği kaydedildi.

Meet five of the Russian Navy's most potent vessels. https://t.co/7y2NQ6aKLM — National Interest (@TheNatlInterest) March 24, 2021

​Dünyanın en büyük savaş gemisi Petr Velikiy

’nın en güçlü 5 deniz aracı arasında, Kuzey Filo’nun amiral gemisiağır nükleer füze kruvazörü gösterildi. 1998’de ordu envanterine devredilen kruvazörün halen dünyanın en büyük savaş gemisi olduğu kaydedildi. Geminin 'tepeden tırnağa silahlı' olduğu kaydedilirken 20 adet P-700 ‘Granit’ seyir füzesi, anti denizaltı füze sistemi, birkaç farklı ‘yerden havaya’ füze sistemi ve 10 adet 533mm torpido ile donatıldığı belirtildi. Geminin, bildirildiği gibi, S-400F hava savunma sistemi ve 3M22 ‘Tsirkon’ kanatlı hipersonik seyir füzesi ile donatılması durumunda, daha da ölümcül hale geleceği kaydedildi.

İkinci sırada, ‘Borey’ sınıfından ‘Knyaz Vladimir’ nükleer denizaltı yer aldı. 2020’de hizmete geçen denizaltının ‘Bulava’ füzeleriyle donatıldığı ifade edildi. Rus Donanması’nın 2027’de bu türden 6 denizaltı daha envanterine katma niyetinde olduğu belirtildi.

Rusya’nın en güçlü deniz araçları arasında ‘Yasen-M’ sınıfından ‘Kazan’ nükleer denizaltı da gösterildi. Denizaltının çok güçlü silaha sahip olduğunu yazan Episkopos, bunun, 4 bin 500 kilometre menzile sahip ‘Kalibr-M’ seyir füzesi olduğunu kaydetti.

Listede yer alan ‘Marşal Ustinov’ kruvazörünün modernizasyondan sonra P-1000 ‘Vulkan’ seyir füzeleri ve 9K33 ‘Osa’ ve S-300 hava savunma füze sistemleriyle donatıldığı aktarıldı.

Beşinci sıradaki ‘Gremyaşiy’ korvetinin, ‘Tsirkon’ hipersonik seyir füzelerini fırlatma yeteneğine sahip olduğu ve ‘Kalibr’ ile ‘Oniks’ füzelerin kullanıldığı 8 kademeli dikey fırlatış sistemiyle donatıldığı belirtildi.