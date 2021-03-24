NI’den Rusya’nın en güçlü 5 deniz aracı

Mark Episkopos imzalı yazıda, Rusya’nın Sovyetler Birliği’nden büyük donanma devraldığı anımsatılırken, bu mirasın büyük kısmının finansman yetersizliği yüzünden 1990’lı yıllarda bozulduğu ifade edildi. Ancak sonra Kremlin’in, eski deniz araçlarının derin modernizasyonu ve yenilerin yapımını içeren kapsamlı bir filo yenileme programını kabul ettiği kaydedildi.
Meet five of the Russian Navy's most potent vessels. https://t.co/7y2NQ6aKLM— National Interest (@TheNatlInterest) March 24, 2021
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İkinci sırada, ‘Borey’ sınıfından ‘Knyaz Vladimir’ nükleer denizaltı yer aldı. 2020’de hizmete geçen denizaltının ‘Bulava’ füzeleriyle donatıldığı ifade edildi. Rus Donanması’nın 2027’de bu türden 6 denizaltı daha envanterine katma niyetinde olduğu belirtildi.
Listede yer alan ‘Marşal Ustinov’ kruvazörünün modernizasyondan sonra P-1000 ‘Vulkan’ seyir füzeleri ve 9K33 ‘Osa’ ve S-300 hava savunma füze sistemleriyle donatıldığı aktarıldı.
Beşinci sıradaki ‘Gremyaşiy’ korvetinin, ‘Tsirkon’ hipersonik seyir füzelerini fırlatma yeteneğine sahip olduğu ve ‘Kalibr’ ile ‘Oniks’ füzelerin kullanıldığı 8 kademeli dikey fırlatış sistemiyle donatıldığı belirtildi.
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