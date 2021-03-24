Rus Dışişleri’nden Stoltenberg’in açıklamalarına yanıt: NATO kendi içindeki sorunlarla ilgilensin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Rusya hakkındaki açıklamaları ile ilgili yorumunda NATO ülkelerine, Rusya’yı eleştirmek yerine kendi iç sorunlarıyla ilgilenmelerini önerdi.

Basın mensuplarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daha önce Rusya hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ülkelerine Rusya’yı eleştirmek yerine kendi iç sorunlarıyla ilgilenmelerini önerdi.

'Üyeniz olan ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin'

Zaharova, “Üyeniz olan ülkelerdeki sorunlarla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz, insan hakları gibi beklemeksizin müdahale gerektiren sorunlar var. Onları çözdüğünüz zaman deneyimlerinizi hemen incelemeye başlayacağız. Fakat sadece başarılı olanları” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın dünyanın çeşitli yerlerinde askeri olanaklarını geliştirmeye yönelik rotasına devam ettiğini söylemiş, ayrıca Rusya’ya siber alanda saldırgan eylemlerde bulunmak, diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale etmeye çalışmak ve dezenformasyon yaymakla suçlamıştı.

“Yıllarca sürdürdüğümüz baskı ve Rusya'yı yapıcı bir diyaloğa katma girişimlerimize rağmen bu ülke, kendi topraklarındaki baskıcı önlemleri ve dışarıdaki saldırgan davranışlarını yoğunlaştırıyor” diyen Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Eskisi gibi Rusya'nın siyasi muhalefete yönelik acımasız baskılarını izlemeye devam ediyoruz, tutuklanan Aleksey Navalnıy ve barışçıl gösterilere katılan diğer kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

Batılı ülkelerden defalarca Rusya'yı bir tehdit olarak görüldüğü şeklinde açıklamalar yapılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell daha önce Rusya’yı ‘tehlikeli bir komşu’ olarak nitelemişti.

Öte yandan Kremlin, tüm ortaklarla iyi ilişkiler tesis etmeye gayret ettiğini, ancak bu hedefe tek başına ulaşılamayacağını defalarca vurgulamıştı.