Rusya, kozmonotların Ay'a uçuşunun simüle edileceği bir deney gerçekleştirecek

Projeden sorumlu yönetici, Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nde görevli Sergey Ponomarev, önümüzdeki nisanda altı gönüllünün Orlyonok uzay aracıyla Ay'a uçuşun simüle edileceği bir deneye katılacaklarını kaydetti.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Ponomarev, "İnsanların orada nasıl hissedeceklerini ve ne tür bir stres yaşayacaklarını görmek için böyle bir uçuşun imitasyonu yapılacak" diye konuştu.

Deneyin nisan ayının ortalarında yapılması planlandığı ve toplam iki hafta süreceği, mürettebata Rusya Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nden dört erkek ve iki kadın görevlinin yer alacağı ifade edildi.

Deney süresince katılımcıların Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya’nın Ay uçuşu için geliştirdiği Orlyonok uzay aracındaki mekanların sunduğu boyut ve koşullarda bulunacakları vurgulandı.