NATO Genel Sekreteri’nin Moskova’nın ‘saldırgan davranışları’ hakkındaki sözlerine Rusya’dan yanıt

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Rusya’nın saldırganlığı ve oluşturduğu askeri tehdit hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Duma milletvekili Şvıtkin, bu sözlerin NATO ülkelerinin askeri sanayi sektörünün çıkarları adına lobicilikle ilgili olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 'Rusya’nın saldırganlığı ve oluşturduğu askeri tehdit' yönündeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.

Şvıtkin, Stoltenberg’in Rusya’nın ‘saldırgan eylemleri’ ile ilgili sözlerinin NATO ülkelerinin askeri sanayi sektörünün çıkarları adına lobicilik amacıyla sarf edildiğine dikkat çekti.

'Stoltenberg'in açıklamaları yıkıcı'

Rusya ve NATO arasında bugün temas olmadığı için Stoltenberg’in açıklamaların yıkıcı nitelik taşıdığını vurgulayan Şvıtkin, şöyle konuştu:

“Temasların olmayışı konusundaki inisiyatif öncelikle NATO ülkelerinden geliyor. Elbette, var olan bu çekinceler NATO bloğunda, devletimizin bir tür saldırganlığı olduğuna dair yanılsama yaratıyor. Elbette ki burada Stoltenberg'in NATO bloğu ülkelerinin askeri sanayi sektörüne yönelik yaptığı lobi çalışması da var, bu da söz konusu devletlerin vergi mükelleflerini vuruyor.”

Şvıtkin, Rus ordusunun dünyadaki en güçlü ve teknik olarak güçlendirilmiş ordulardan biri olduğunu, bununla birlikte Rusya'nın askeri stratejisinin savunma niteliği taşıdığını ve yalnızca karşılık önlemlerine dayalı olduğunu vurguladı.

Rus parlamenter, “Özellikle NATO ülkelerinin kışkırtıcı eylemlerin olduğu alanlarda askeri gücümüzün artırılması haklı ve gereklidir, sınırlarımızın ve müttefiklerimizin sınırlarının korunmasıdır. Bu arada NATO ülkelerinin tatbikatları, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı tatbikatlardan 15 kat fazla.”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın dünyanın çeşitli yerlerinde askeri olanaklarını geliştirmeye yönelik rotasına devam ettiğini, Moskova’nın ‘saldırgan eylemlerinin’ NATO’da endişeye yol açtığını söylemişti.