Kosaçev: Kafkasya'dan Kuzey Kutbu'na uzanan alanda, Atlantik'te 'oturma izni' olan NATO değil, Rusya var

Rus senatör Konstantin Kosaçev, NATO'nun silah kontrolü müzakereleri yerine, 'caydırıcılık ve savunma potansiyelini yeniden gözden geçirmeyi ve uyarlamayı' tercih ettiğini söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, NATO'nun silah kontrolü müzakereleri yerine, 'caydırıcılık ve savunma potansiyelini yeniden gözden geçirmeyi ve uyarlamayı' tercih ederken, dünya için tehlikenin ana kalesi olmaya devam ettiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını Sputnik'e değerlendiren Kosaçev, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'nın artan füze tehdidinden' bahsetti. Tartışmalı bir tez, ancak doğru kabul edilse bile, Rusya'nın ısrarla önerdiği silah kontrolünü müzakere etmek daha mantıklı olacaktır. Ama hayır; Avrupa-Atlantik vergi mükelleflerine 'caydırıcılık ve savunma potansiyelini gözden geçirmeye ve uyarlamaya devam etme' taahhüdü verildi" dedi.

Kosaçev, NATO Genel Sekreteri'nin, ittifakın Kafkasya'dan Kuzey Kutbu'na 'Rusya'nın askeri gücünün genişlemesine' yanıt verme niyetinde olduğuna dair ifadelerinin oldukça ilginç olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Strateji uzmanına, Kafkasya'dan Kuzey Kutbu'na uzanan alanda halihazırda sadece Rusya'nın olduğunu ve Atlantik'te 'oturma izni' olan bir askeri bloğun olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrasya'daki tüm çatışma durumlarının ana ve belki de tek nedeni haline gelen, bu bloğun askeri gücünün genişlemesiydi."

Bundan herhangi bir sonuç çıkarılmadığına vurgu yapan Kosaçev, "Rus saldırganlığı konusunda demagoji potansiyelini büyütmek ve gezegendeki herkes üzerinde mutlak askeri üstünlük sağlamak için Avrupalıları ve Amerikalıları yoğun bir şekilde 'sağmak' öneriliyor, görünürde başka bir hedef yok. NATO hala dünya için ana tehlike kalesi durumunda" diye konuştu.