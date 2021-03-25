Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı kullanıma sokuldu

Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen üçüncü aşı olan Kovivak, paketleme işlemi yapılarak resmen halkın kullanımına sokuldu. Kovivak’ı geliştiren Çumakov Merkezi, senede 10 milyon doz aşı üretecek.

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kovivak koronavirüs aşısının üretildiği tesisi ziyaretinde aşının halkın kullanımına sokulacak birinci şişesinin üretim işlemi de yapıldı.

Bu şekilde aşının resmen halkın kullanımına sokulduğu, dağıtımının da ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

Falkov, tesisi ziyaretinde, ülkede geliştirilen koronavirüs aşılarının ‘Rus biliminin potansiyeli ve gücünü teoride değil pratikte gösterdiğini, bunun çok değerli olduğunu’ belirtti.

Rusya’da kullanımına izin verilmiş üç aşıdan birisi olan Kovivak, diğer ikisinden farklı olarak virüsün genetik kodlarını taşıyan parçalar değil, virüsün kendisini içeriyor. Söz konusu virüs etkisiz hale getirilmiş durumda.

Kovivak’ın geliştirildiği Çumakov Merkezi, senede 10 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.