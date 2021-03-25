Putin'den Sakellaropoulou ile Miçotakis'e Bağımsızlık Günü tebriği: İkili ilişkilere büyük önem veriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan'da bugün kutlanan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kiriakos Miçotakis'e tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Sakellaropoulou ve Miçotakis'e tebrik mesajı gönderen Putin, Rusya'nın Yunanistan'la uzun geçmişe sahip dostluk geleneklerine, kültürel ve manevi yakınlığa dayanan ikili ilişkilere büyük önem verdiğini belirtti.

Putin, Yunan halkının kurtuluş savaşına başlamasının 200. yıl dönümünde açılışının yapılması planlanan Rusya-Yunanistan Tarih Yılı'nın iki ülke arasındaki karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkileri pekiştirmeye katkı sunacağından emin olduğunu vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine göre 25 Mart'ta kutlanan Bağımsızlık Günü, Yunan halkının Osmanlı İmparatorluğu'na karşı 1821-1830 yılları arasında yürüttükleri ve bağımsız devletin kurulmasıyla sonuçlanan başarılı mücadelesinin başlangıç gününü temsil eder. Milli bir bayram olmasının yanı sıra dini açıdan Müjde Günü olarak da kutlanılıyor.