Putin imzaladı: Rus yazılımların yüklü olmadığı elektronik cihaz satışına idari para cezası uygulanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede satılan akıllı televizyon, telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların Rus yazılımlar yüklü olmadan satılması durumunda şirket veya kişilere para cezası verilmesine ilişkin yasayı onayladı. Yasa, temmuzda yürürlüğe girecek.

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesine göre, Putin yerli yazılımlar olmadan elektronik cihaz satanlara para cezası uygulanmasına ilişkin yasayı imzaladı.

Satılan elektronik cihazlarda Rus yazılımların kurulmamış durumda, kişilere 30 ila 50 bin, (3 bin ila 5 bin TL) şirketlere ise 50 ila 200 bin ruble (5 ila 20 bin TL) idari para cezası uygulanacak.

Yasa 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girecek.

Cihazlarda yerli yazılımların kurulu olması teklifi ilk olarak Temmuz 2019’da Duma’ya sunulmuştu.