Peskov: Putin iyi, aşıdan sonra hiçbir yan etki görülmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini, bir yan etki görülmediğini ifade etti.

Önceki gün koronavirüse karşı aşı yaptıran Putin’in sağlık durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Devlet başkanında hiçbir yan etki gözlemlenmiyor. Kendini iyi hissediyor, aşıyı iyi tolere ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’da 9221 yeni koronavirüs vakası

Öte yandan ocak ayından beri kitlesel aşılamanın devam ettiği Rusya’da gün içinde 9221 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vakaların 1787’si başkent Moskova’da görüldü. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı ise 4 milyon 492 bin 692’ye çıktı.

Son 24 saatte 393 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca yaşanan can kaybı 96 bin 612’ye yükseldi. Gün içinde iyileşenlerin sayısı 10 bin 881 artarak 4 milyon 109 bin 281’e ulaştı.