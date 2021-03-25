Rus Senatör Puşkov: Amerikalılar Rusya'dan değil, uydurulmuş tehditlerden korkmalı

ABD’lilerin Rus askeri gücünü tehdit olarak gördüğünü ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Rus Senatör Puşkov, Amerikalıların sadece uydurulmuş tehditlerden korkması gerektiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, ABD’lilerin büyük kısmının, Rus askeri gücünü tehdit olarak gördüğünü tespit eden Gallup’ın anketini değerlendirdi.

Puşkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikalıların İran veya Rusya’dan değil, uydurulmuş tehditlerden korkması gerekiyor” ifadesini kullandı.

ABD vatandaşlarının güvenliğine yönelik başlıca tehditlerin doğrudan Amerikan toplumundan geldiğini belirten Rus Senatör, tehditlerin başında ırksal nefreti, onu körükleyen aktivistleri ve silaha sahip 'çılgın' insanları gösterdi.

Gullup’ın düzenlediği anketin sonuçlarına göre, ABD vatandaşlarının yüzde 44’ü, Rus askeri gücünün 'öncelikli tehdit' oluşturduğu, yüzde 46’sı da 'ciddi ama öncelikli olmayan' tehdit olarak görüyor.