Rusya 1 Nisan'dan itibaren 6 ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor

Açıklamada, Moskova-Frankfurt am Main uçuşlarının karşılıklı olarak haftada beş, Frankfurt am Main-St. Petersburg uçuşlarının karşılıklı olarak haftada üç, Moskova-Berlin uçuşlarının karşılıklı olarak haftada beş, Moskova-Frankfurt am Main uçuşlarının karşılıklı olarak haftada üç kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Moskova-Karakas uçuşlarının karşılıklı olarak haftada iki, Moskova-Şam uçuşlarının karşılıklı olarak haftada bir kez yapılacağı belirtilen açıklamada ayrıca, Moskova-Duşanbe, Moskova-Taşkent ve Moskova-Kolombo arasındaki uçuşların karşılıklı olarak haftada bir kez gerçekleşeceği kaydedildi.

1 Nisan'dan itibaren Küba’yla karşılıklı düzenli uçuşlar (Moskova-Varadero) haftada yediye çıkarken, Belarus’la karşılıklı düzenli uçuşların sayısı artacak: Kaliningrad-Mins arasındaki uçuşlar haftada bir kez ve Rusya ile St. Petersburg dışındaki Rus uluslararası havaalanlarına olan uçuşlar karşılıklı olarak haftada bir kez düzenlenecek.

1 Nisan'dan itibaren Ermenistan, Azerbaycan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan seferlere karşılıklı olarak haftada birer uçuş eklenecek.

Ayrıca Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen ve Yujno-Sahalinsk uluslararası havalimanlarından yabancı ülkelere uçuşların 1 Nisan'dan itibaren yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

Toplamda 27 ülkele uçuşlar yeniden başlatılmış olacak

Rusya 2020 yazından itibaren Türkiye, Tanzanya, İsviçre, BAE, Maldivler, Mısır, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Sırbistan, Küba, Japonya, Seyşeller, Etiyopya, Vietnam, Hindistan, Katar, Finlandiya, Yunanistan ve Singapur’a uçuşları yeniden başlatmıştı. Böylece, 1 Nisan'dan itibaren uçuşların yeniden başlatıldığı ülke sayısı 27'ye ulaşmış olacak.

İngiltere’ye uçuşlar, Kovid-19’un İngiliz varyantının bu ülkede yayılması tehdidi nedeniyle 16 Nisan’a kadar askıya alındı.